María Pombo pide opinión sobre sus uñas y se lleva la peor respuesta posible de Carmen Lomana

La influencer María Pombo lleva ya un tiempo publicando diferentes y divertidos colores y dibujos en las uñas. Este lunes Pombo ha vuelto a exhibir en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de dos millones de seguidores, su manicura pero, esta vez, ha recibido una respuesta muy clara de Carmen Lomana, quien solo ha necesitado una palabra para dar su opinión.

“El color verde bitono no le ha convencido a Papín”, ha escrito la influencer junto a la imagen del look de sus uñas sobre el veredicto de su padre, el empresario Víctor Pombo.

En otra imagen de la publicación, la joven, de 26 años, ha subido una imagen de la conversación por WhatsApp. “Sencillas elegantes con un toque cool. ¿Verdad?”, preguntaba ella.

Pero la respuesta de su padre no ha coincidido del todo con su opinión: “Pues te diré que lo que realmente hace que me gusten es el conjunto de pulseras incluido el ‘anillo espiral psicodélico’, pero este color verde bitono no te creas que es mi favorito. Me gustaban mucho más las anteriores”.