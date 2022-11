María Pombo sorprende a todos al hacer esta revelación sobre su ideología política

“Estoy en un nivel intermedio para todo. Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha. Hay gente de mi entorno, no mis amigos, que piensa que soy rojilla. Siempre estoy como en un nivel intermedio”, afirmó la invitada, que sorprendió a todo el mundo con sus palabras.

Broncano, que no salía de su asombro, le preguntó que quiénes eran sus amigos rojos: “Igual piensas que los que los más rojos son Albert Rivera y otro. Me gustaría ver a tus amigos comunistas, no sé, un concejal del PP que le gustan los gais”.