María Teresa Campos contra Telecinco: esto es la guerra

Los enfrentamientos

Toñi Moreno: cuando Telecinco la fichó para sustituir a María Teresa con Viva la vida en la franja que Qué tiempo tan feliz ocupó durante ocho años, se lió. A día de hoy, se han sentado frente a frente en un plató dos veces. Moreno la ha entrevistado en Canal Sur y en Telemadrid, y parece que la que fue su jefa en Cada día (Antena 3) ya la ha desbloqueado en WhatsApp. ”¿Sabes por qué me has fallado? Por cobarde. Me lo tenías que haber dicho”, le dijo la matriarca de Las Campos en directo en su momento.

Emma García: “Cuando llegué a Telecinco no tuve una calurosa bienvenida por parte de tu madre, y lloré, probablemente porque era una niña, sensible y esperaba calor de una persona a la que yo admiraba y no me lo dio. Que tampoco tenía por qué dármelo”, confesaba hace unos días la presentadora de Viva la vida a Carmen Borrego. No hay más que decir.

Jorge Javier Vázquez (y Sálvame): “Lo malo es cuando cogen a una persona y se ceban y pasan al insulto. Pero no es un día… y todo al servicio de que el programa venda (...) Yo estoy a favor de que cada uno sea como quiera ser. Pero me molesta tu proselitismo”. Sobran las palabras.

Jordi González: María Teresa le negó el saludó en la boda de Belén Esteban, según María Patiño. Al parecer, tres años antes la presentadora se enrabietó cuando la invitaron a GH Revolution como una ‘simple’ colaboradora. María Teresa pagó su rabia con el presentador.

Paolo Vasile: en su etapa en Antena 3, apuntó mucho más alto. Lo llegó a llamar “gilipollas” en directo: