María Teresa Campos ha vuelto a un medio de comunicación de Atresmedia, después de más de 20 años trabajando en Mediaset, el grupo rival. Aunque, de momento, solo lo ha hecho como entrevistada.

La periodista concedió este lunes una extensa entrevista al programa Julia en la onda, de Onda Cero, y entre otras muchas cosas habló del fin de su contrato con el grupo de Paolo Vasile.

Durante los últimos dos años, Campos ha tenido un contrato firmado con Mediaset que le ha impedido trabajar en otros sitios, cosa que tampoco pudo hacer allí.

Campos comparó su situación con la que hace años describió Jesús Hermida, el presentador con el que despegó su carrera televisiva: “Eso que siempre ha contado de que se quedó siete meses cobrando en el pasillo... como yo ahora, pero [lo mío] han sido dos años y pico”.

La periodista aseguró que “gracias a Dios” ya está liberada de ese contrato (concluyó en abril) y respondió a los que decían que se sentía apenada por el hecho de que no la hubiesen renovado: ”¿Qué dices? Si yo no veía el momento de que eso se acabara porque no podía trabajar en otro sitio. Así de claro”.

Campos explicó que el último contrato que firmó lo hizo por su “ignorancia de la cosa legal”. Aclaró que ella entendía que la cadena le daría un sueldo, sí, pero también un trabajo que desempeñar. “Porque si no, que no te den dinero porque desacreditan al profesional no dándole trabajo. Y eso no está pagado con nada”, lamentó.

″¿Por qué he dicho yo esto ahora? Si he estado un montón de tiempo pensando que me lo iba a callar...”, se preguntó de repente, pero ya que lo había contado, decidió rematarlo y aseguró que de haber sabido lo que iba a pasar, habría renunciado en aquel mismo momento.

A pesar de todo, Campos afirmó que no culpaba a Vasile: “Seguramente lo hizo con toda su buena intención. Le tengo aprecio y se lo voy a tener toda la vida, [...] pero eso no lo interpreté así”.