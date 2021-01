María Teresa Campos habla sobre Podemos sin nombrarlo: no puede ser más clara

La popular presentadora de televisión María Teresa Campos ha mantenido una tensa entrevista en el canal de YouTube de Isabel Gemio, Charlas con alma.

La exconductora de Telecinco ha sido preguntada por multitud de temas, entre los que destacan su opinión sobre la izquierda política española o las parejas que ha tenido a lo largo de su vida.

Gemio le ha comentado si la izquierda actual le había decepcionado. Campos ha reconocido que hay una izquierda con la que no está. La veterana periodista lo ha explicado mejor.

“Este ha sido un país de centro izquierda y de centro derecha. Entonces nos ha ido bien. En cuanto resulta que no se puede ir solo a gobernar porque te tienes que unir con quien te quiera apoyar porque los otros no te quieren apoyar... Entonces se mete una parte de la izquierda con la que yo no estoy”, ha asegurado.

Viendo que la experiodista de Telecinco no nombraba a Unidas Podemos, Gemio le ha preguntado directamente si no le gusta la formación de Pablo Iglesias.

“Podemos decir lo que tú quieras, pero eso lo has dicho tú”, ha respondido de forma tajante Campos.

Además, también ha entrado a valorar la monarquía y al rey Juan Carlos I: “No estoy contra porque con ella llegó la democracia. Es tremendo lo que ha hecho Juan Carlos, me parece tremendo que haya hundido su imagen y todo el recuerdo que los españoles hubiéramos tenido de él”.