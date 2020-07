María Teresa Campos invita a Broncano a su programa en YouTube para hablar de sexo

David Broncano y María Teresa Campos se han cambiado las tornas este jueves. El presentador de La Resistencia (Movistar +) ha acudido como invitado a Enredados en la red, el programa de YouTube de la veterana periodista.

Durante la entrevista, la presentadora recordó la visita de Cristina Pedroche a La Resistencia, donde además de la pregunta de follar, una sexóloga explicó dónde se situaba el punto G de las mujeres y cómo estimularlo.

“Esta chica que había allí sentada, la sexóloga, dijo la forma de llegar al punto G. Y yo me quedé asombrada, pero no tomé nota de nada. ¿Y sabes lo malo? Que me interesó mucho, pero se me ha olvidado”, empezó diciendo Campos. A lo que Broncano le contestó que si quería le hacía un dibujo explicativo.

Después de que Campos le pidiera que le refrescase la memoria, Broncano trató de explicarle cómo estimular la zona con una serie de gestos. “Cuando tocas para arriba hay una zona que da gustito, luego hay una zona que no, pero si sigues para arriba, hay otra que también da gustito”, trató de explicar el jienense.