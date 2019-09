María Teresa Campos le da una estocada sin precedentes a Telecinco: "Tengo que decir la verdad"

María Teresa Campos ha vuelto a la televisión como invitada de Toñi Moreno en Aquellos maravillosos años, su programa de Telemadrid.

Moreno, que también presenta Mujeres y hombres y viceversa, en Cuatro, le ha preguntado a la Campos por sus preferencias televisivas. Concretamente, qué ve por las tardes.

La pregunta va con segundas porque lo que realmente quiere saber la presentadora es si María Teresa Campos ve Sálvame, programa de Telecinco que ha sido muy beligerante con ella y con su familia estas últimas semanas.

“Me he aficionado mucho a la tablet”, ha empezado diciendo la matriarca del clan Campos. Y después se ha sincerado: “Pero tengo que decir la verdad. Yo veo El secreto de Puente Viejo. Estoy enganchada para ver si se lo lleva el agua o no. Inmediatamente después veo a Arturo Valls en Ahora Caigo, que me lo paso fenomenal. Además me reto yo para ver si lo saco...”.

Es decir, todo programas de Antena 3, rival directo de Telecinco.

“Luego ves Madrid Directo...”, ha afirmado Moreno barriendo un poco para casa. “No... Luego veo las bombas de Juanra Bonet”, ha respondido la Campos en referencia a Boom, programa que compite con Pasapalabra.

“Pero miente algo”, le ha respondido en tono de humor Moreno.

“Pasapalabra luego llega un momento que me paso”, ha añadido después María Teresa.

Después, Moreno ha ido al grano y ha preguntado directamente si se entera de lo que dicen de ella en Sálvame. “Por salud no lo veo. Lo que sí pasa es que tengo gente que sabe mi WhatsApp y que me quiere. Lo que no veo no me entero”, ha asegurado la Campos.

Además, ha confesado que está en la partida de los viernes y cuando le suena el WhatsApp sabe que ya están hablando mal de ella. “Eres el colaborador necesario”, le responde a todos aquellos que le informan de las críticas en Telecinco.