María Teresa Campos se defiende tras las noticias sobre su situación económica

“María Teresa Campos desesperada por las deudas. Hacienda le reclama 700.000 euros”. Con este titular amanecían este miércoles varias revistas del corazón. Según estas informaciones, la presentadora estaría inmersa en varios impagos por facturas e impuestos correspondientes a su chalet de Las Rozas (Madrid) e inclusos algunos hablan de posible embargo de la propiedad.

Además, en dicha información publicada por la revista Lecturas se indica que Campos ha tenido que vender varias propiedades para hacer frente a estas deudas y que su participación en programas como su polémica entrevista en Sábado Deluxe (Telecinco) se debe a esta falta de liquidez.

Este jueves la presentadora ha emitido un comunicado en el que señala que estas informaciones no son ciertas y que son “incompletas”.

“En fecha 14 de octubre del corriente, se ha procedido a publicar un artículo en el que se hace referencia a mi persona en la revista Lecturas bajo el titular ’Teresa Campos desesperada por las deudas. Hacienda le reclama 700.000 euros”, enuncia.

En el comunicado señala que en dicho texto se mezclan “informaciones incompletas con manifestaciones que no son ciertas”. “Se indica que mi vivienda está gravada con dos hipotecas por importe de más de un millón de euros, vulnerándose con ello mi derecho al honor y a la imagen”, añade.

“Emito el presente comunicado para evitar que se produzcan mayores perjuicios a mi persona y/o que se deriven responsabilidades para otros medios de comunicación que al reproducir el contenido de referido artículo podrían también vulnerar mis derechos”, indica.

Del mismo modo, la periodista advierte de que puede emprender acciones legales contra aquellos que vulneren sus derechos.

Estas noticias, en mitad de una guerra abierta entre la presentadora y Jorge Javier Vázquez, no pasaron desapercibidas en Sálvame (Telecinco). El presentador señaló que la propia Campos le había escrito un mensaje diciéndole que se publicaban “falsedades”.

Por su parte, Belén Esteban señaló que “tiene un problema con Hacienda”, pero que no se trata de una hipoteca. “Hipoteca no tiene. No tiene ninguna hipoteca de la casa. La información no me viene por las Campos, que quede claro”, añadió.