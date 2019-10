María Teresa Campos se sincera (y mucho): "Me ha hecho un daño irreparable"

María Teresa Campos fue un día la reina de las mañanas y todo lo que tocaba lo convertía en oro. Hace unos meses terminó su relación laboral con Mediaset y eso abrió la veda para que algunos programas de la casa cargaran contra ella y contra su familia.

La televisiva ha concedido una entrevista a Lecturas donde ha hablado de su salida del grupo de comunicación, donde su último proyecto fue como presentadora de Qué tiempo tan feliz —predecesor de Viva la vida—y como defensora del espectador de Sálvame.

“Siempre he creído que un documento que pone que se me contrata durante dos años como presentadora y colaboradora no es para que te dejen en tu casa y te hagan un daño profesional irreparable”, ha afirmado Campos en la entrevista, en la que ha contado que ella sí quería seguir en Mediaset. “Antes de que venciera quise renovarlo para que no hubiera problemas”, ha asegurado.