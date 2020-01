Mariano Rajoy quiere volver a ser presidente. No, no del Gobierno, sino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El expresidente por el PP suena como futurible contrincante para Luis Rubiales, que se presentará a la reelección de la Española en los comicios que han de celebrarse este año, aunque aún no tienen fecha. Eso sí, Rajoy daría el paso si no lo hace antes el hoy portero del Oporto y exmadridista Iker Casillas, que es quien en este momento estudia presentar una candidatura.

Las dos noticias -la posible lista de Casillas y el posible empeño de Rajoy- han sido adelantadas en las últimas horas por diversos medios como la Cope o Marca (ese diario al que el mandatario es adicto mañana tras mañana).

Iker Casillas no se ha pronunciado aún, aunque empieza a moverse, a preguntar más allá de su entorno cercano, si es factible su candidatura. Por ejemplo, en pocos días se ha entrevistado con exfutbolistas como Carles Puyol y Andrés Iniesta, amigos y antiguos compañeros pero también puntales de la selección y con un enorme poder de influencia.

En una encuesta de Marca, el portero arrasaba ante Rubiales, con el 94% de los votos favorables a su candidatura. Pero el problema es si tiene o no tiempo para preparar su lista, si los comicios se celebran antes de mayo, como se espera. El exfutbolista del Real Madrid, si eso ocurre, optaría por no presentar candidatura, ya que considera que no tendría opción de lograr recabar los apoyos necesarios para formalizarla, indica la Cope.