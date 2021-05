Maribel Verdú denuncia haber sufrido acoso de "gente muy influyente"

Borja B. Hojas via Getty Images

Borja B. Hojas via Getty Images Maribel Verdú en la presentación de 'El Asesino de los Caprichos' (2019).

La ganadora del Goya por Blancanieves reveló el acoso al que se ha visto sometida en su trabajo en el cine, y a continuación dijo ser feminista. “Soy muy feminista. Todas las mujeres deberíamos serlo y las que no lo son no lo puedo entender. Es como ser monárquico y no creer en el rey”, explicó.

Durante su relato, la intérprete de 50 años reconoció que no conoce a ninguna mujer que no haya pasado por situaciones de acoso o que no haya tenido que “soportar cosas asquerosas”: “Eso se aguanta constantemente. Da tanto asco, tanta rabia y te sientes impotente... hay veces que sacas tu carácter a veces y otras que te quedas paralizada”.

De hecho, la protagonista de Los girasoles ciegos, dio el paso y habló en primera persona, al confesar que ella misma lo ha vivido en el trabajo. En ese sentido, la actriz se refirió a “gente muy influyente” que le hacia ir al camerino para hacerle “una proposición deshonesta”.

“Recuerdo ir corriendo, llamar a los compañeros, decirles lo que me acababa de pasar y pedir que vinieran conmigo para que lo repitieran delante de ellos. Si hay una presencia masculina contigo ahí se cortan, y eso me pone enferma”, explicó Verdú.

De hecho, la madrileña denunció uno de los casos, que acabó en juicio, “hace mucho tiempo, cuando esto estaba empezando”.

Respecto al eterno debate de si los desnudos de las actrices están o no justiciados en el guión, la intérprete de Y tú mamá también tiene una opinión muy clara: “Es algo lamentable que siempre salgamos desnudas nosotras. Si llego a decir que no a escenas de sexo me hubiera perdido películas que han significado mucho. Pero hoy en día diría que lo hago si los dos salimos iguales o ninguno”.