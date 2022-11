Marijo Torres, la dueña de la panadería, cuenta cómo vivió la entrada de una vaca en su local

Sin embargo, la panadería Torres del pequeño municipio de Laguardia (Vitoria) tuvo este pasado sábado un cliente de lo más particular: una vaquilla. Durante un encierro en las fiestas de la localidad, el animal rompió un escaparate para colarse en el local.

Así cuenta Torres, hija y nieta de panaderos, esta curiosa anécdota: “La vaca entró por el escaparate. Yo no la veo, solo oigo un estruendo muy grande y cuando me giro la veo dentro de la panadería. Menos mal que estaba en el otro lado del mostrador”.

“Entonces yo reacciono lo más rápido que puedo y abro la puerta, que la tenía cerrada con llave, para salir y protegerme porque no me quedaba otra”, recuerda Torres, que incluso llegó a cerrar la puerta para evitar que el animal la persiguiera.

La panadera, que lleva más de 35 años trabajando en el negocio, reconoce que más que asustarse por ver el animal dentro se sorprendió: “Lo único que me salió fue decirle ‘ahí va, si está aquí está hija de tal’. Luego ya me dije que ‘Marijo, no te queda otra que salir y correr’”.