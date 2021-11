Mariló Montero deja una lapidaria frase al ver la foto de Yolanda Díaz con otras políticas

Susanna Griso y su equipo han abordado casi al final de Espejo Público uno de los eventos más comentados del fin de semana: la reunión que Yolanda Díaz ha mantenido en Valencia con políticas como Mónica Oltra, Mónica García, Ada Colau y Fátima Hamed.

Para introducir el tema han puesto las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el encuentro. “Vemos estos días cómo nos quieren presentar otras políticas. Ahora resulta que la modernidad que nos proponen es vivir secuestradas o bajo un burka o la libertad del Comunismo”, ha afirmado la dirigente del PP.

Una de las colaboradoras de Griso ha explicado que ahí “faltaban algunas líderes” en referencia a, por ejemplo, las políticas de Podemos Ione Belarra e Irene Montero.

En ese instante, la presentadora le ha pedido a Mariló Montero “en tres segundos” una valoración sobre esa imagen y ella no ha podido ser más clara y más rotunda: “Ese feminismo no me representa”.

“Pues... en fin... más breve no se puede ser... y más contundente tampoco”, ha señalado Griso antes de despedir el programa y dar paso al espacio culinario de Karlos Arguiñano en Antena 3.