Mariló Montero revela qué le suelen decir por la calle

Ha empezado hablando la periodista de que no sabe cuál es su marca personal y ha señalado que desconoce cómo la percibe el público por la calle.

“Cuando a mí me dicen en la calle ‘me gusta mucho...’, bueno, puedo entender que les guste mucho cuando oyen lo que dices, lo que hablas, o cómo lo dices. Puedo decirlo ahora en navarro, en diferentes acentos porque he vivido en varios sitios y de cada uno aprendes la filosofía de cada una de las tierras, pero la marca es lo que se proyecta”, ha comentado Mariló Montero.

Ha añadido además que “la perfección está en no ser perfectos” y que ahora “estamos siendo fiscalizados por cada una de las cosas que pensamos y que decimos”. Ha lamentado que cada cosa que diga sea llevada a los titulares aunque ha confesado que no le importa en absoluto y que no se preocupa por ello.