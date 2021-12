Marina Rossell, la alegría de vivir

“No me quería morir –sigue contando Marina– sin hacer un homenaje a aquella Piaf que con 40 años y sin saber lo que era el empoderamiento de la mujer dice ‘no me arrepiento de nada, lo he pagado, lo he olvidado, lo he borrado…’. Me parece toda una declaración de principios. ‘Tanto me da lo que haya sido, no me arrepiento de nada, todo lo volvería a vivir de nuevo’. Esta canción la he versionado por el placer de poder decir algo así. La música, a veces, es una declaración de principios, nos permite decir lo que pensamos, proclamar nuestros valores sin ofender a nadie”.