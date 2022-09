Marina Theiss, con quien se ha relacionado a Íñigo Onieva: "No soy la mujer del vídeo"

Desde este fin de semana no se deja de hablar de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes en tan solo unos días han pasado de anunciar su boda a dejar de seguirse en redes sociales tras descubrirse una infidelidad de él.

“En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente”, reconoció en un comunicado.

Lo ha hecho a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que afirma que sí estuvo en ese festival, el Burning Man, y que sí conoció a Onieva “a través de un amigo en común”. “Nos tomamos fotos juntos pero no paso nada más allá de eso”, sostiene.

“No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada. No soy la mujer del vídeo que han estado circulando y publicando”, recalca.

“Estas acusaciones son falsas y el mal uso de mi nombre e imagen no solo son hirientes, sino que también tienen repercusiones legales. Insisto en que los medios de comunicación cesen de inmediato con estas falsedades y asociaciones inapropiadas con una situación que no me concierne”, subraya, antes de desear a Falcó y Onieva “lo mejor en su relación.