El 'Ay mamá' que no canta Rigoberta Bandini pero que no para de compartirse

2:37am. Justo 12h después.

Me voy a dormir con esta PASADA de números que en la vida hubiese imaginado. Gracias a cada uno de vuestros mensajes, me siento influencer con eso de ‘me encantaría responderos a todos’ pero es la verdad! Me voy a dormir con el alma llena ❤️ Ay, mamá 🚀 pic.twitter.com/q6KOmuZpNC