Mario Vaquerizo defiende en 'Viva la vida' a Michael Jackson: "Hay que separar la vida personal de la artística"

“Es una estrella, que no se le olvide a nadie”, ha opinado Vaquerizo del artista que cambió la música en los años 90.

“Con toda la polémica que hay ahora alrededor de Michael... No nos olvidemos de que es un gran artista. Y tenemos que tener la capacidad de saber separar la vida personal de la vida artística de las personas”, ha argumentado.

El cantante de las Nancys Rubias ha asegurado que le parece “ridículo que ahora se esté ninguneando la calidad creativa de Michael Jackson”.

“Lo que hiciera en su casa, tal... Yo a quien cuestiono es a las madres de esos niños que les dieron dinero y se callaron y dijeron que Michael no había hecho nada”, ha afirmado.

Puedes verlo aquí

Emma García, la presentadora, ha opinado que era una “historia complicadísima”. “No, no es complicado. Si mi madre lo ve, no me deja ir con él”, ha respondido el cantante.

Para terminar, Vaquerizo ha insistido en la necesidad de separar las cosas: “Es como si ahora decimos que Benito Pérez Galdós, por la época en la que vivía decía unas cosas que ahora mismo hemos superado. ¿Vamos a anular la obra de Pérez Galdós? ¿No vamos a estudiar a Pérez Galdós?”.