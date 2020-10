Mario Vaquerizo se sincera sobre el estado de la enfermedad crónica que padece

El cantante del grupo Nancys Rubias y colaborador de televisión, Mario Vaquerizo, hizo público en diciembre del 2018 que sufre artrosis crónica, una enfermedad degenerativa.

Aunque gracias a los consejos médicos, el televisivo está consiguiendo llevar la enfermedad bien, Vaquerizo reconoció en una entrevista en Sábado Deluxe que no puede correr ni lavarse el pelo.

“Soy muy mal paciente. El dolor inmediato lo tolero mucho, pero el dolor continuado no lo soporto porque aunque no os lo creáis, no soy mujer. Las mujeres están acostumbradas a tener la regla, a parir y este tipo de cosas. Y los hombres toleramos menos el dolor continuo y las mujeres tienen el umbral del dolor mucho más alto”, aseguró.

Ahora, el marido de Alaska se ha sincerado para la revista Lecturas y ha contado cómo está la enfermedad actualmente: “Sigo con mi fisio, tengo que seguir cuidándome y haciendo ejercicios de hombre porque tengo una parte cogida”.

Vaquerizo, irritado, también ha reconocido que hay días, los peores, se levanta sin ganas de hacer nada: “Tengo unos pinzamientos horrorosos”.

El artista, a pesar de estos problemas y de la situación por la pandemia, ha presentado su nueva obra de teatro La última tourné, que llega a Madrid junto a Bibiana Fernández y Alaska.