Marlaska: "A finales de semana todo el que quiera mascarillas podrá obtenerlas en farmacias"

Mientras tanto, el Gobierno está repartiendo 10 millones de mascarillas por toda España este lunes, en el que se está produciendo la salida de la “hibernación” económica con la vuelta a la actividad de los trabajadores no esenciales. El reparto lo están realizando efectivos y voluntarios de Protección Civil y agentes de policía de los cuerpos nacionales, autonómicos y locales.

🔴Directo| Grande-Marlaska: "El Gobierno trabaja con fabricantes nacionales e importaciones para que a finales de semana no haya ningún problema de abastecimiento de mascarillas" https://t.co/gkxdGOuVYP https://t.co/klHkRDCmmZ

El reparto de estas mascarillas será lunes y martes en las comunidades en las que hoy no es festivo, y martes y miércoles en las que sí lo es. En Ceuta y Melilla habrá alguna modificación por la entrega del material, y será miércoles y jueves.

“El uso de mascarillas se recomienda en actuaciones en las que no se pueda mantener la distancia social, y por eso se está repartiendo en el transporte público, porque es una situación en la que es más complicado mantener esos dos metros de distancia social”, ha matizado Grande-Marlaska.

El ministro ha asegurado que esta salida de la “hibernación” se está desarrollando con “la normalidad que todos deseábamos” desde las 6 de la mañana.

“Garantizar la seguridad”

El ministro ha matizado también que este lunes vuelven a tener actividad industria y construcción, y se está trabajando para que haya planes de contingencia específicos, con distancia social en los puestos de trabajo, los horarios flexibles y todas las cuestiones que no pongan en tela de juicio la seguridad de los trabajadores: “Si la seguridad no puede garantizarse, la actividad no puede reanudarse”, ha asegurado.

Asimismo, Grande-Marlaska ha explicado que “ningún miembro del Gobierno ha pedido que no se reanudasen las actividades no esenciales”, tras lo que ha recordado que “el confinamiento se mantiene, pero lo que se acabó el pasado día 9 fue el permiso recuperable”.

“El equipo científico que asesora al Gobierno recomendó que durante dos semanas se aplicaran medidas más extraordinarias de confinamiento, y eso es lo que aconteció”, ha puntualizado el ministro, quien ha resaltado que tras esas dos semanas “vuelve a retomarse el confinamiento”.

Responsabilidad ante un posible repunte

El titular de Interior ha puesto el foco en que si esta salida de la “hibernación” supusiese un nuevo repunte en la curva de contagios, el Ejecutivo asumiría toda la responsabilidad. No obstante, ha destacado que “son realidades dinámicas, pero se ha adoptado esta medida bajo los criterios del comité científico y para garantizar la salud pública del conjunto de la ciudadanía”.