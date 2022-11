Marlaska: "Estoy tranquilo, no me planteo dimitir"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este jueves que no se plantea dimitir por la tragedia de Melilla del 24 de junio y ha reiterado que la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo tienen “desde el primer momento” la secuencia de “todas” las imágenes de lo ocurrido sobre la muerte de al menos 23 migrantes.

“En modo alguno” se plantea dimitir

El titular del Interior ha contestado a las peticiones de dimisión. “No me he planteado dimitir en modo alguno. Vuelvo a repetir: la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad”, ha asegurado antes de apostillar que él no se “parapeta” en la actuación concreta de los agentes que intervinieron el 24-J ya que lo que hacían eran cumplir su orden para que “todo ataque violento a la frontera española deba ser contrarrestado en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad”.