Marlaska desvincula el cese de Pérez de los Cobos del informe sobre el 8-M

“La sustitución, el cese del Coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política de reconstitución de nuevos equipos de máxima confianza que todo dirigente político plantea”. Así ha justificado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su decisión de cesar de su puesto al titular de la jefatura de la Comandancia de Madrid.

De esta manera ha desvinculado la salida de Pérez de los Cobos del informe sobre las manifestaciones del 8-M, que el instituto armado remitió a un juzgado. Las explicaciones las ha ofrecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que ha insistido una y otra vez en que ese cese es ”únicamente debido” a una “política razonable y normal del ámbito de máxima confianza” que no tiene “otra razón u objetivo”. Según ha defendido, esa renovación se había visto “paralizada” por la pandemia del coronavirus.

Por otro lado, Grande-Marlaska ha asegurado que Pérez de los Cobos “nunca pidió su cese”. “No es perder la confianza ni no perderla, sino rodearse de personas en la alta gestión del Ministerio que tienen mayor confianza”. Haciendo hincapié en desvincular ambos asuntos, el ministro ha asegurado que no tiene el informe en cuestión y que, después de 30 años trabajando como juez, ha tenido “siempre muy claro” cuál es la función de ese cargo y de cualquier poder del Estado: “Sé perfectamente cuál es la competencia de un ministro y de un juez. Hay una palabra que no conjugaré nunca: injerencia”.