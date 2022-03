Marlaska, indignado como pocas veces con un diputado de Vox: "Mi marido vino a opositar"

Marlaska se ha negado a pedir perdón a las víctimas de ETA porque, según ha dicho, “no ha dado beneficios” a los presos de la banda terrorista. “No tengo que pedir perdón, este Gobierno no ha dado ningún beneficio a los etarras, ni antes ni ahora, sino que aplica la legislación penitenciaria”, ha sostenido.

“Usted no es el portavoz de las víctimas, es el portavoz de la mentira, del insulto y el odio”, le ha respondido Grande-Marlaska, sin querer hacer ninguna alusión a la AVT y su manifestación de este sábado por los acercamientos de presos de ETA y las alusiones en un informe judicial de la Guardia Civil a contactos entre el entorno etarra e Instituciones Penitenciarias.

Grande-Marlaska ha reprochado a Gil Lázaro que pusiera en cuestión su compromiso como juez en la lucha antiterrorista. “No me vine a Madrid por miedo, me vine a la Audiencia Nacional a luchar en primera línea, como otros jueces, contra la organización terrorista; no a ningún chiringuito”, ha sostenido el ministro, aludiendo también a su marido, que opositó y al que tampoco “le dieron ningún chiringuito”.