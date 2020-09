Marlaska no especifica el coste de la seguridad del rey Juan Carlos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha especificado este miércoles en el Congreso el coste que supone para las arcas públicas la seguridad que acompaña al rey Juan Carlos fuera de España. El titular de Interior ha asegurado que la protección del monarca “carece de una partida presupuestaria específica” y que, por tanto, “no hay un gasto adicional dentro de los Presupuestos”.

La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha pedido al Gobierno que cuantifique el gasto y ha cargado contra el Ejecutivo por no hacerlo: “Le pedíamos una información concreta, señor ministro, es una cifra que se debería dar con precisión y que, por transparencia, la ciudadanía debería poder conocer”.

La diputada independentista ha aprovechado para cargar contra la monarquía por la salida del rey emérito de España. “Es incalculable el coste que el Estado español está dispuesto a pagar desde el punto de vista del prestigio democrático en el ámbito internacional para proteger a un rey que ya tuvo que abdicar y que ahora ha tenido que emigrar”.

Grande-Marlaska ha replicado a Borràs por sus acusaciones al Gobierno, al Parlamento, por no aprobar comisiones de investigación sobre Juan Carlos I, y a las fuerzas de seguridad: “No voy a entrar en las acusaciones. Entenderá que no de ningún dato de ninguna autoridad, ni de la seguridad que se dota a cualquier autoridad sea central, autonómica o local. En materia del coste de seguridad, no hay ninguna partida específica asignada a la protección del anterior jefe del Estado. Y tampoco hay un gasto adicional”, ha zanjado.