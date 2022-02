Marlaska se planta ante PP y Vox y lo verbaliza: "He estado tres años y medio sin decirlo"

De esta forma, Grande-Marlaska ha contestado a estos grupos políticos criticándoles que a su vez acusen al Ministerio del Interior de que ETA “sigue dirigiendo la política penitenciaria”. El también diputado socialista les ha recordado que la banda terrorista “fue derrotada y ya no existe” y les ha pedido “no frivolizar” con este asunto”.

“Cumplimos la Ley, no cumplimos venganza. Vencimos a ETA aplicando la Ley y seguimos cumpliendo la Ley porque, no lo olvide, España es una democracia”, ha continuado Marlaska en su turno de palabra, asegurando que “la aplicación de la ley no se negocia”