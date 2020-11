Marlaska, tienes un problema

Tengo un amigo poeta (Juan Torres) que me tiene dicho que en una biblioteca hay que colocar los libros de cualquier forma excepto los de novela negra, que tienen que estar en sitio preferente, ya que son los realmente importantes. La última que me recomendó, además de las de Leonardo Sciascia (su preferido) fue Entre la promesa del verano y el frio del invierno, de Person, una historia de policías que intentan hacer lo correcto en un mundo de corrupción, incompetencia, avaricias y violencias en un planeta en el que el declive del Estado del bienestar es el hilo argumental más sólido.

Coincidí con Juan Madrid con ocasión de la investigación de un crimen en la calle Palma, por si Toni Romano, expolicía y boxeador, protagonista de algunas de sus novelas, nos podía aportar algo de luz en el esclarecimiento. Con Isaac Montero en una indagación sobre la Transición, con un buen retrato de la policía de la época donde aparecen los acólitos del régimen franquista con las caretas de demócratas. ¡Que buena novela! Pájaro en una tormenta, y cuantas veces he tenido que sortear los nubarrones. Con James Ellroy me identifico poco, con el comisario Kostas Jaritos de Petros Márkaris, un poco más, pero cuando me quiero ver reflejado, escojo las novelas del tándem Wahlöö-Sjówal, que crean al inspector Martín Breck, un poli que prefiere el sentido común a la violencia. Roseanna me encantó. No es bueno seguir siendo pedante, pero lo que quiero manifestar es que con la cantidad de novela negra que ahora se publica no he visto a ningún sindicato policial hacer la más mínima crítica, ni el más mínimo comentario, ni siquiera a las de Lorenzo Silva, por espíritu de cuerpo (sus protagonistas son guardias civiles).