Maroto: "Los independentistas no han respetado la concordia ni 10 segundos. Sánchez lo sabía"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Javier Maroto, durante una reciente intervención en el Senado.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto , ha acusado esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , de mentir respecto a sus promesas sobre los indultos a los políticos presos por el procés catalán y de toparse ahora con una respuesta poco constructiva por parte del independentismo. “Los independentistas no han respetado la concordia ni 10 segundos. Sánchez ya lo sabía”, ha denunciado en una entrevista en la Cadena SER .

Maroto ha acusado a Sánchez de dividir con este tema a la sociedad española, para tener luego una respuesta que no se distancia del 1-O. “Tras oír ayer a los presos excarcelados del procés reclamar la independencia, me pregunto qué concordia es esta (...). No hay ningún precedente en nuestra democracia de una acción como esta”, insiste.

“Si estuviésemos en una situación en la que el independentismo hiciera una reflexión, dijeran que se han euivocado, que todo esto no tiene ningún sentido... en ese caso habría quien podría entender a Pedro Sánchez. La razón por la que se indulta a estos presos no es esa, no es que hayan reaccionado y hayan dicho, tenemos que tener otro cauce, es porque se lo han dicho”.

Ahora, Pablo Casado, el presidente del PP, acude a Bruselas para tratar de explicar la posición de su partido al Grupo Popular Europeo, ante esta medida de gracia del Gobierno PSOE-UP, que está cosechando importantes aplausos en el plano internacional. “El trabajo ahora en Europa es que nadie piense mal de España, como mucho que piensen mal de Sánchez y en ese sentido sí se lo merece”, defiende Maroto. “Lo que sería un acto de deslealtad es permitir que hubiese líderes europeos que dijesen, ¡pero bueno, España nos ha tomado el pelo!”.

Para él, lo que crispa no es el PP, sino justamente eso, que se “tome el pelo” a la gente. “La maquinaria de comunicación del independentismo estaba muy bien engrasada el 1-O. Mintieron a todo el mundo”, denuncia. “Sánchez ha indultado también por corrupción a estos políticos que malversaron dinero público”, ahonda.

Lo que hará Casado

“Cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno tomará decisiones al respecto de los indultos. Estamos hablando con los líderes europeos del Partido Popular para que entiendan la versión de verdad de lo que ha hecho Sánchez”, ha prometido Maroto en la SER.

A su entender, “España necesita como agua de mayo que Sánchez deje de ser presidente del Gobierno. Va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de España, incluso peor que Zapatero, y mira que ya es mucho decir”. Sin embargo, ha descartado una moción de censura por el momento. “La alternativa para quitar a Sánchez la acabamos de comprobar en las elecciones de Madrid. El centro derecha tiene que estar unido”, dice.

Llegados a este punto, repite que Sánchez lo que quiere es tener apoyos opara mantenerse en La Moncloa dos años más, para acabar la legislatura. “Las mayorías hay que cuidarlas, por eso hace lo que hace. Los indultos no son para ayudar a Cataluña a nada. Los ha hecho más grandes y España se ha hecho más pequeña”.

Y hasta ha acabado por denunciar que el presidente no contestase preguntas de la prensa el martes, al aprobar los indultos. “Bienvenidas las opiniones de todo el mundo. Esto es un país libre. Nosotros no queremos hacer como Sánchez, impedir, por ejemplo, a los periodistas preguntar”.