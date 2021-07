Maroto, sobre el negacionismo de Camuñas: "Todo el mundo puede decir las opiniones que quiera"

“Esas personas son invitadas y dicen lo que les da la gana, dicen su opinión sobre el tema que se está tratando, porque el PP pretende escuchar todas las opiniones”, ha dicho el portavoz ‘popular’ en el Senado. “Hay muchas personas que no son del PP que están participando en esas conferencias. En un foro, libremente, todo el mundo puede decir las opiniones que quiera, y se podrá estar o no de acuerdo con ellas”, ha argumentado.

Sobre la ley de Memoria Democrática, Maroto ha vuelto a incidir en que su partido condena todas las dictaduras “de España y de otros países, las de ahora y las de antes”, pero considera que el país necesita una ley “que no le sirva al Gobierno para, desenterrando a Franco y hablando de la Guerra Civil, dejar de hablar de otras cuestiones fundamentales”. “Todo eso hay que mirarlo con una mentalidad de Estado, no de confrontación. Por eso proponemos mirar al futuro y no solamente al pasado, con una ley de concordia que una a los españoles y no les trate de dividir”, ha explicado.

Con respecto a los tres años de Pablo Casado al frente del Partido Popular, Maroto se ha mostrado satisfecho. “Tres años han sido suficientes para tener un partido unido y preparado para gobernar”, ha afirmado el portavoz del PP, convencido de que si su formación aglutina los votos del centroderecha volverá a gobernar dentro de poco tiempo. “Cada vez que votamos divididos, Sánchez se queda. Si votamos unidos en torno al PP, Sánchez será historia”, ha sostenido.