Marruecos desmiente a Laya y acusa a España de "crear" la crisis y pretender que la asuma Europa

El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha afirmado este domingo que “no hay ningún contacto con España desde el estallido de esta crisis actual” y ha reprochado a España de ser responsable de “crear” la crisis abierta por la presencia en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para luego querer que la asuma Europa.

Burita ha sido entrevistado por la emisora francesa Europe 1, donde ha desmentido explícitamente a la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien esta mañana dijo en los micrófonos de Radio Nacional de España que España y Marruecos mantienen conversaciones de manera discreta.

“Contrariamente a lo que dice la señora ministra”, ha declarado Burita, “no hay contactos desde el estallido de la crisis, y contrariamente a lo que dice, jamás fuimos informados sobre la llegada de ese individuo” a España.

Burita he hecho distinción entre la Unión Europea y la mayoría de sus países, con los que hay “muy buena relación” y “una actitud hostil de España”, “que ha creado esta crisis bilateral”. “Hoy hay un problema de confianza y de respeto mutuo con España”, ha añadido, y ha adverido, de forma más explícita que los días anteriores: “Le toca ahora España encontrar una solución: si opta por la salida (de Ghali) de la misma manera que entró, es que busca el agravamiento de la crisis o incluso la ruptura”.

Marruecos desvincula a la Unión Europea

“España no consultó a Europa antes de tomar decisiones que afectan a los intereses de Marruecos. España no consultó a Europa antes de incumplir los criterios Schengen para aceptar la entrada fraudulenta de una persona buscada por la justicia española. España ha creado una crisis y quiere ahora que la asuma Europa”, ha afirmado Burita.

Burita ha pedido así “contextualizar” la crisis entre Marruecos y España: “Hay un contexto de crisis bilateral entre Marruecos y España (...), una crisis que nada tiene que ver con Europa, una crisis que fue creada por una decisión nacional de España sin consultar a sus socios europeos”.

Bourita cree así que “hay un intento de desviar el debate, de centrarse en una cuestión migratoria mientras que el fondo de la crisis es un acto de injusticia de España hacia Marruecos, hacia su gente y hacia sus intereses estratégicos”.

En cuanto a la situación meramente migratoria, el ministro marroquí ha pedido “alejarse de los discursos emotivos”. “La primera verdad es que Marruecos no está obligado, no tiene vocación u obligación de proteger fronteras que no sean las suyas. Marruecos no es ni el gendarme, ni el conserje de Europa para proteger las fronteras que no son las suyas”, ha señalado.

Continúan los intentos de saltos a la valla de Melilla

Melilla ha registrado este sábado su tercera noche de intensos movimientos en la valla fronteriza con Marruecos a cargo de cientos de marroquíes rechazados por policías y militares españoles, con la colaboración de las fuerzas marroquíes.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de la Delegación del Gobierno de España, durante la madrugada del domingo “no se han producido entradas irregulares en Melilla gracias a la labor de impermeabilización que se ha llevado a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con las Fuerzas Armadas, así como la participación activa de las Fuerzas de Seguridad marroquíes en la contención y disuasión de los migrantes”.

Al respecto, ha detallado que sobre las 1:25 se ha producido un intento de entrada de un grupo de unos 50 marroquíes por la zona de Palma Santa; y a las 4:20, otro de 20 marroquíes por la zona del río de Oro.