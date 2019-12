Marta Etura se moja con la situación política y se convierte en 'trending topic'

Los que hayan entrado a Twitter a primera hora de este jueves se habrán dado cuenta de que, contra todo pronóstico, Marta Etura se había convertido en una de las tendencias de la red social. La intérprete ha concedido una entrevista a la revista Papel, del diario El Mundo donde ha repasado muchos y muy diversos temas, entre ellos, la situación política.

La donostiarra, que ha asegurado que durante su adolescencia ETA “mataba a alguien cada 15 días”, ha comparado la situación que había en el País Vasco con la que hay actualmente en Cataluña.

“Son diferentes porque en Cataluña no hay ningún grupo terrorista, pero sí encuentro algo muy negativo en común: en el momento en que la independencia parte a la ciudadanía en conmigo o contra mí, es un conflicto sin solución asegurado y una faena para la sociedad de Cataluña y para todos los españoles”, ha subrayado, a parte de remarcar que los distintos pensamientos tienen que convivir y que hay que fomentar “la tolerancia y el respeto”.

La actriz de películas como Celda 211 ha añadido que en España deberían ser capaces de lograr que “conviviesen las ideologías y no sucediese otra vez lo que pasó en el País Vasco”. Además, ha vuelto a mostrar su desencanto con Arnaldo Otegi: “Que una persona que ha formado parte de un grupo terrorista, que ha matado y ha secuestrado, se presente a un cargo público, no me parece normalizar las cosas en absoluto. Al contrario: no es normal”.

La intérprete lo ha justificado resaltando que “no respetaron nada, mataron y no hay ideología o religión que justifique el asesinato y el secuestro”.

Sobre la investidura de Sánchez también ha hablado mostrándose a favor de que gobierne el líder socialista, ya que, igual que hizo en el caso de Rajoy en 2016, debería hacerlo la lista más votada. “Tanto entonces como ahora me parece lamentable que podamos ir a unas terceras elecciones porque los políticos no cumplan con su obligación que es ponerse de acuerdo”, ha resumido.

Etura, que ha descartado posicionarse como una mujer de derechas, ha descrito finalmente que hay que votar “dependiendo de las necesidades del país en cada momento”.