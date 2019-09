Marta Hazas explota en Instagram contra una seguidora: "Como mujer me ofendes"

La actriz Marta Hazas ha protagonizado un enfrentamiento con una seguidora en Instagram que había criticado Pequeñas Coincidencias, la serie que protagoniza ella misma y que este lunes se estrenó en abierto en Antena 3.

“Me parece una serie super machista, creo que hay cosas con las que no se puede bromear porque hay mucho daño detrás”, aseguró la usuaria en los comentarios a una foto que había subido Hazas para promocionar la serie.

“La única con la que se puede hablar es con la que no he consumado’, ‘Quítame las gordas’, ‘No vale decir cosas reñidas con la belleza (sobre las gordas)’, ‘Quédate con esa que sino seré gorda’... No es humor inteligente, es insulto gratuito”, añadió la seguidora.

Un comentario que irritó a la actriz, que no tardó en responder con indignación. “No es machista porque no pone a los hombres por encima de las mujeres. No juegues tú con temas serios. Los ofendiditos me la fuman. Nadie dice que ese personaje sea un ejemplo ni el más majo diciendo esos comentarios”, empezó replicando antes de subrayar que la serie “no es catequesis”.