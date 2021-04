Marta Luisa de Noruega y su novio, los 'royals' que quieren 'huir' como Meghan y Harry

El príncipe Harry y Meghan Markle no son los únicos royals europeos que quieren huir del foco mediático de su país. Marta Luisa de Noruega , hija del rey Harald V y la reina Sonia, y su novio, el chamán americano Durek Verrett, están dispuestos a llevar a cabo su propio Megxit. La pareja, que mantiene una relación desde hace dos años, tiene planificado trasladarse también a Los Ángeles (Estados Unidos), como los duques de Sussex.

“Mantendremos la casa en Lommedalen. Debemos tener una casa en Noruega. No podemos dejar la hermosa Noruega por completo”, ha declarado. Actualmente él vive en la ciudad de California y ella permanece en Oslo por el coronavirus.

AFP via Getty Images

AFP via Getty Images

Los problemas a los que se han enfrentado por estar juntos no han sido menores. Según cuenta la princesa, la pareja ha recibido “amenazas de muerte”, y se les ha señalado como “la vergüenza de su familia”.

“El racismo no es sólo lo obvio, la abierta discriminación, el maltrato y el asesinato de personas negras, hacia lo que es fácil ir en contra. Está en los detalles, en la forma en que la gente rehúye a Durek”, escribió hace un año en su perfil personal de Instagram: “Ser la novia de Durek me ha dado un curso intensivo acerca de cómo la supremacía blanca forma parte del juego y la forma en que he pensado y actuado consciente y subconscientemente hacia las personas negras”.