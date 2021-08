Marta Ortega, protagonista de una insólita portada

Además de la portada, Ortega ha concedido a la publicación una entrevista, algo raro para ella, que prefiere mantenerse alejada de los focos y no hacer declaraciones a los medios de comunicación. El reportaje , firmado por la periodista Elisa Lipsky-Karasz y en el que también participa el reputado estilista Karl Temper, se titula Por qué Marta Ortega es el secreto del éxito de Zara.

La hija de Amancio Ortega y Flora Pérez lleva en la compañía catorce años y comenzó su carrera en una tienda de Zara en Londres. “La primera semana pensaba que no iba a sobrevivir. Pero después te vuelves algo así como adicto a la tienda. Algunas personas nunca quieren dejarlo. Es el corazón de la compañía”, reflexiona en la revista sobre sus inicios.

También habla de futuro y deja claro que por ahora no tiene planes para asumir un puesto directivo dentro de Inditex y se muestra abierta a todas las posibilidades. “Pero, si soy honesta, me gustaría quedarme cerca del producto. Creo que es lo que siempre hizo mi padre”, confiesa en el reportaje.

Para el fundador del gigante Inditex no tiene más que buenas palabras y cree que el secreto de su éxito no es haber sido el mejor en algo en concreto, sino haber sido “el mejor en encontrar a la mejor persona para hacer cada cosa”. De él, dice la publicación, ha aprendido que el liderazgo no es seguir las reglas ya establecidas o las fórmulas que funcionan.