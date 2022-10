Marta Ortega copa los titulares tras su última aparición: "A lo jefaza"

Marta Ortega , presidenta no ejecutiva de Inditex, ha sido una de las invitadas este fin de semana en la Gala BoF 500 de París, un exclusivo evento que reúne a lo más granado del mundo de la moda.

Ortega, líder de Inditex desde el 1 de abril, acudió a la cita de las 500 personas más influyentes de la moda con un vestido lencero negro largo, con tirantes finos y escote en pico sobre el que las revistas especializadas no se ponen de acuerdo. Para algunas, podría ser el de la colección cápsula Into The Night, que aún está disponible por 89,95 euros, mientras que otras lo identifican como el de bajo asimétrico diseñado por Narciso Rodríguez para Zara, a la venta por 159 euros.