Marta Sánchez tacha de "cuatro malhumoradas" a quienes acusaron de acoso sexual a Plácido Domingo

Marta Sánchez ha aprovechado su asistencia al desfile de Fernando Claro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid para sacar la cara por Plácido Domingo. El tenor asumió en febrero de 2020 toda la responsabilidad sobre las denuncias de acoso sexual que empezaron a salir a la luz en agosto del año anterior, y pidió perdón “por el dolor causado”.

“Yo no le juzgo con lo que ha hecho o con lo que ha dejado de hacer en su vida, simplemente creo que no es verdad, que no hubo una denuncia formal y no hubo sentencia, con lo cual, si tú eres una mujer que acusas a alguien de hacer algo que es muy grave, tienes que ser consciente con tus actos y demostrar lo que dices”, ha expresado en Cibeles, según recoge LOC.

Ambos interpretaron juntos el pasado mes de agosto la versión del himno de España compuesta en 2018 por la exvocalista de Olé Olé. Una actuación seguida de más de dos minutos de aplausos en el festival Starlite.

“Le respeto muchísimo como artista, creo que es una vergüenza que en España tiremos para abajo a gente que ha llevado la bandera española por el mundo con esa dignidad y con esa profesionalidad y me parece una vergüenza que cuatro malhumoradas sean capaces de llevar a una persona a tal extremo”, ha añadido.

Plácido Domingo reapareció en junio en el Auditorio Nacional de Madrid, tras casi dos años alejado de los escenarios españoles por las acusaciones de acoso sexual de al menos una veintena de mujeres en Estados Unidos. Tras el reportaje que sacó a la luz los presuntos abusos a compañeras de profesión, se cancelaron todas sus actuaciones previstas entonces en el país norteamericano.