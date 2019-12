Marta Sánchez publica el WhatsApp de un periodista y responde tras la polémica: "Lo sigo siendo, guste o no"

La artista admite que no tiene que gustarle a todo el mundo, pero destaca que cuando a ella alguien no le gusta no pierde ni un minuto en escribirle nada.

En el mensaje de WhatsApp, el periodista de La Voz de Galicia asegura a la cantante que su intención no era generar tantos comentarios con la entrevista.

“Supongo que de los haters (en su mayor parte millenians que no tienen ni idea de quién eres) hace tiempo que aprendiste a pasar. Así que espero que te quedes con la muchísima gente que te manifestado su apoyo y que te ha reconocido lo que conseguiste en unos años en los que no había internet, ni Youtube ni spotify ni redes sociales, que es de lo que se valen ahora la mayor parte de los artistas”, dice el periodista.

Las declaraciones completas de Marta Sánchez que provocaron la polvareda fueron estas: “Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía.Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado”.