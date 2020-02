Marta Torné causa sensación con estas fotos de hace 14 años: "No podía parar de llorar"

La actriz Marta Torné ha compartido en su cuenta de Instagram unas fotos de lo más comentadas.

En la publicación se pueden ver cuatro imágenes del año 2006, una de ellas de una portada de una revista, en las que habla de cómo se sentía en aquella época.

Ahora, la actriz ha explicado la historia detrás de esas imágenes que tienen más de 14 años. “Año 2006 Recuerdo esta sesión de fotos con @stellopino @natalia_natalita y @miguelangelfernandezphoto que no podíamos hacer casi ningún disparo porque no paraba de llorar.... Me habían dejado y tenía roto el corazón 💔”, ha señalado Torné.

Y ha añadido la etiqueta: “Muy fuerte”. En la publicación se pueden ver respuestas de Marta Hazas, de Elena Furiase, de Ivan Gómez y de Natalia Verbeke, entre muchos otros.

“Pues te sentaba muuuuy bien llorar. Más lloraría él con lo que se perdió, amiga”, ha afirmado Hazas. “Pues estás de impresión!”, ha asegurado Furiase. Por su parte, Natalia Verbeke ha asegurado “qué barbaridad” al ver las fotos.

La publicación tiene en pocas horas más de 14.000 me gusta y más de 190 comentarios.