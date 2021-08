Martín Badia: "Si ayer comí dolor, hoy vomitaré belleza"

Siempre he sido muy barroco, me gusta la idea de crear niveles de lectura en una imagen: Una impresión inicial como sentimiento o estado de ánimo de la escena que luego esconde subtramas, cosas que pasan en la imagen si la investigas. La paleta de colores fue evolucionando, en distintos momentos de mi vida me he expresado con distintas paletas. Con el tiempo descubrí que los colores vivos son los que me hacen más feliz. Creo que si cuando acabo una pieza ya sea ilustración, escultura o diseño, esta me hace sonreír, me hace vibrar de alguna manera, seguramente resonará en alguien más. Trato de crear primero para mí mismo.