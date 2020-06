Martín Barreiro, de 'El Tiempo de TVE', vuelve tras pasar el coronavirus: "Ha sido muy duro"

Además, su regreso no solo se dio en la pequeña pantalla, ya que este tuit también significó su vuelta a la red social del pajarito, donde no publicaba nada desde el pasado 14 de marzo.

Ese día informó que después de salir de trabajar el domingo 8 de marzo se empezó a encontrar mal. “Pasé una madrugada con dolor de garganta, malestar general y con algo de angustia. El lunes llamé a los teléfonos designados y esperé asistencia. Se trataba de una faringitis. Decidí quedarme en casa”, relató.

Después, cuando se le terminó la baja, volvió al centro de salud a seguir las consignas de la médica de cabecera: “Siguiendo las instrucciones que allí me dieron (mascarilla, guantes, gel, distancias de seguridad...) pasé consulta. La médica me dijo que en mi caso, todavía con una infección respiratoria, no era conveniente que me incorporase a trabajar”.

Además, mostró admiración “a toda la gente que desde hace ya muchos días está luchando para frenar la propagación del coronavirus”.