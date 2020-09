Martín Villa y los crímenes franquistas: claves de la querella contra él

Europa Press Entertainment via Getty Images

Las víctimas confían en que la jueza “no acepte presiones”

Las víctimas personadas en ‘querella argentina’ por crímenes del franquismo confían que la jueza “no acepte presiones” derivadas de las cartas de los cuatro expresidentes y, tras su declaración, Martín Villa pueda terminar procesado.

Convocadas por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, algunas víctimas han relatado los hechos que se le imputan a Martín Villa, horas antes de que el exministro comparezca.

En la rueda de prensa por videoconferencia, ni las víctimas ni su equipo jurídico han dudado en tachar las cartas como “un tipo de presión política hacia la jueza”. Los abogados entienden que el momento procesal para presentar esas cartas según la legislación argentina sería en caso de una condena, pero no durante la instrucción. “No se entiende mucho porqué lo han hecho, solo cabe para influir a la jueza”, han afirmado ya que las cartas no se refieren a los hechos que se le imputan, tan solo “son testimonios hablando de la persona”.

Es por ello que esperan que la jueza “no se deje influenciar”, de manera que “aplique únicamente criterios jurídicos” en su decisión.

¿Qué pasará después?

Tras la declaración indagatoria de esta tarde, en la que los abogados de los querellantes no pueden estar porque no les habilita la ley argentina -solo juez, fiscal y abogado defensor- la jueza dispondrá de un plazo de diez días hábiles para acordar o no el procesamiento del exministro, aunque puede pedir una prórroga.

Se abren tres escenarios. Que Servini dicte el archivo o sobreseimiento definitivo para el exministro, una decisión que es recurrible; que acuerde la falta de mérito, esto es le mantiene imputado pero no tiene prueba para procesarlo, por lo que se abre un nuevo plazo para aportar más prueba; o que le procese.

Quién es Martín Villa

Rodolfo Martín Villa ostentó varios cargos políticos de relevancia durante la dictadura franquista. Después, formo parte del de Gobierno de Adolfo Suárez en la Transición y en democracia estuvo en las filas de UCD y después del Partido Popular. Ha sido el único imputado en la querella argentina dispuesto a declarar.