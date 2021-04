Almeida protege a Vox y cree que Madrid no elegirá entre "democracia o fascismo", sino entre "sanchismo o libertad"

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images Martínez-Almeida, en un cara a cara con Ortega Smith

Nada de “fascismo o democracia”. Para José Luis Martínez-Almeida las elecciones del 4-M son una lucha entre el “sanchismo y la libertad”. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP ha restado importancia a las polémicas de Vox en los últimos días y asegura que tras los comicios “prevalecerá Madrid, el PP y la libertad”. Por supuesto, junto a Vox, con los que no parece tener ningún problema.

La formación ultraderechista no le parece peligrosa. “Soy alcalde con un programa de Gobierno con Vox, y no ha pasado nada; los madrileños no están asustados”, ha defendido ante los periodistas.

El alcalde ha descartado de raíz que el PP se sume a un cordón sanitario contra los de Abascal y Monasterio y ha ironizado con la actitud del PSOE pidiendo ese rechazo a Vox, al llamarle “socio de Bildu, Podemos y ERC”.

“Vox me parece muchísimo mejor que Bildu”, ha añadido de inmediato, antes de preguntarse ”¿por qué considera que es mejor pactar con Bildu que con Vox?, ¿por qué considera que se puede pactar con ERC, que ha dado un golpe de estado y no con Vox?, ¿qué parámetro moral se ha instalado el PSOE para entender que son los que marcan a los demás las líneas de pactos?”.

En constante clave antisanchista similar a la de Díaz Ayuso, Almeida ha asegurado que Sánchez, “que pacta con quienes quieren romper España”, no va a marcar las “líneas de los pactos” tras el 4M. “Un partido que está en el gobierno con un partido que ha señalado a medios, al Poder Judicial, y que ha hecho apología de la violencia como ningún otro partido político en España salvo Bildu”, ha señalado en referencia a Unidas Podemos.