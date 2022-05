Almeida: "Ayuso no acusó al Ayuntamiento de Madrid de espiarla en ningún momento"

“Ya lo he explicado muchas veces, le llamé a raíz de una serie de informaciones, él me negó que tuviera que ver, pero convinimos en que la imagen del Ayuntamiento no podía estar en los titulares y puesto que a él le estaban acusando, me dijo que también le era más fácil defenderse desde fuera, así que dimitió”, ha añadido sobre cómo se procedió a su salida del equipo.