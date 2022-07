Almeida, sobre su ausencia del Orgullo: "Carmena no fue a ningún pregón y no pasó nada"

Europa Press News via Getty Images

Almeida, entrevistado en La Ventana de Madrid (Radio Madrid de la Cadena SER) , ha explicado que entiende que haya “disquisición política, pero lo que tengo claro es que tras 17 meses de investigación, no aprecian responsabilidades en el Ayuntamiento de Madrid y si hay una sentencia de que hay estafa ayuntamiento iremos hasta recuperar último euro”.

″¿Nos pudieron estafar? Sí, pero de ahí a pensar que cometimos un delito, tanto juez como fiscal han acreditado que no, aunque insisto en la situación desesperada el Ayuntamiento por encontrar mascarillas”, ha añadido.

Balones fuera por el Orgullo

Sobre uno de los temas de actualidad, la celebración del Orgullo en Madrid, Almeida ha vuelto a ampararse en la ley para no colgar la bandera LGTBI del Palacio de Cibeles, ya que los servicios jurídicos le indicaron que “no se pueden colgar banderas que no sean oficiales”. Más allá, ha negado cualquier tipo de responsabilidad política o polémica sobre su ausencia, que le convirtió en blanco de los reproches políticos y sociales .

“Manuela Carmena no fue a ningún pregón y no pasó nada, nadie le tachó de homófoba”, ha matizado, asegurando que daba un dato “que si no es cierto lo reconoceré”.