Martínez-Almeida se posiciona en el tema televisivo del momento y deja muy clara su postura

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha dudado ni medio segundo a la hora de mojarse en la polémica que rodea a la familia Pantoja. Desde hace unas semanas se ha abierto una guerra total entre la tonadillera y Kiko Rivera por culpa de la herencia del torero Paquirri.

Un enfrentamiento que culminó el pasado viernes con un especial en Telecinco que marcó récord de audiencia en Mediaset con un programa llamado Cantora: la herencia envenenada que anotó un 31,7% de share y reunió a 3.719.000 espectadores.

Ahora, Sonsoles Ónega ha preguntado a José Luis Martínez-Almeida en Ya es mediodía por todo el jaleo y, para sorpresa de todos, ha expresado su opinión sin tapujos.

“Entre las relaciones de padres e hijos no debería de meterme debido a mi soltería y mi falta de paternidad. Creo que no soy el más experto. Pero yo sí les haría una reflexión y, en este caso, desde la condición, y no quiero hacer sentimentalismos, de huérfano que tengo. Madre no hay más que una y luego se la hecha mucho de menos cuando te falta”, ha empezado diciendo el alcalde de Madrid.

El dirigente del Partido Popular ha pedido a madre e hijo que “hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo” porque cuando uno de los dos falte “se darán cuenta de que han perdido demasiado tiempo en peleas”.