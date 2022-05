Martínez de Irujo dice que no pero acaba revelando el partido político que quiso ficharlo

“Tú tendrías que estar en el Congreso”, ha señalado Rufián en un momento del debate y este ha confesado que le gustaría, lo que ha dado pie a los presentes a inquirir por qué partido. “No lo sé. Sinceramente, no lo sé”, ha asegurado Martínez de Irujo.

Ante estas palabras Morgade ha preguntado si se ve “haciendo carrera política”, momento en que el hijo de la Duquesa de Alba ha afirmado que no ha tenido “ninguna propuesta en firme”.

“No me lo creo”, ha reaccionado en seguida Rufián, pero Guzmán ha señalado rápidamente dos palabras: “En firme”. Y eran las palabras clave, porque Martínez de Irujo ha reconocido que ha tenido alguna “tentación”.

Tras esto, todos han querido saber quién le había tentado, y esta ha respondido: “No, no lo voy a decir, no se puede decir”. “Vox”, ha lanzado entonces Rufián, pero ante la negación de Martínez de Irujo el actor ha asegurado que sabía de qué partido político se trataba.

Mientras, Martínez de Irujo ha asegurado que con Vox no entraría. “Ni Vox ni Podemos”, ha remarcado, señalando que para él son dos extremos y no le gustan. “Bueno, no compares, ¿eh?”, ha pedido Rufián.