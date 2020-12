Marvel confirma que el personaje de Chris Pratt en 'Guardianes de la galaxia' es bisexual

Marvel va dando pasos hacia la visibilidad LGTBI. Después de que anunciase que la nueva tanda de películas de su universo iba a tener un personaje trans, este lunes ha confirmado que Star-Lord, protagonista de la saga Guardianes de la galaxia y al que da vida Chris Pratt en el cine, es bisexual.

En la nueva serie de cómics de Al Ewing, en la tira Guardians Of The Galaxy # 9: I Shall Make You a Star-Lord, se profundiza en la sexualidad de este vaquero espacial y se ve cómo termina en una relación poliamorosa con un hombre y una mujer que durará, según señala The Mirror, más de 100 años.

El cómic muestra al personaje declarando su devoción por la pareja mientras comparten un baño. “Ustedes son mi hogar. Gracias por aceptarme muchachos”, les dice Star-Lord mientras los tres se abrazan en el agua.