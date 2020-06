Más de 2.500 migrantes entraron irregularmente en España durante el estado de alarma, la mitad que en 2019

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Un grupo de inmigrantes africanos tras llegar a la playa Mareta en Tenerife

Al menos 2.545 migrantes han accedido irregularmente a España durante la vigencia del estado de alarma decretada por la pandemia del coronavirus, cerca de la mitad de los registrados en 2019 (cuando fueron 5.058).

De ellos, más de la mitad (1.412) llegaron en patera a costas de las islas canarias, según los datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press.

El 94% del total accedió de manera ilegal por la vía marítima (2.384 migrantes) y el 6% restante por la ruta terrestre (161 migrantes) ―vía que contabiliza las llegadas a través del salto del vallado de Ceuta y Melilla, pero también en los dobles fondos de vehículos y otras fórmulas―.

Falta la última semana

Las cifras oficiales contabilizan las llegadas irregulares de personas migrantes desde el 16 de marzo ―dos días después de la declaración de la alarma― hasta el 15 de junio, por lo que no abarca todo el periodo del estado de alarma que finalizó el 21 de junio. Por ejemplo, los datos no incluyen a la treintena de migrantes que fueron rescatador el pasado día 18 de junio a bordo de una patera cerca de la costa de Fuerteventura, de los cuales once han dado positivo por coronavirus.

Respecto al mismo periodo de 2019, el desembarco de pateras en territorio español ha caído un 34% y se ha registrado casi un 90% menos de entradas irregulares por tierra.

Todas las formas de acceso irregular a España se han reducido durante la pandemia, excepto la ruta hacia las islas canarias, que ha seguido la tendencia al alza que comenzó a partir del último cuatrimestre de 2019. De hecho, durante el estado de alarma el desembarco de pateras en Canarias “se ha quintuplicado”.

Concretamente, desde el 16 de marzo hasta el 15 de junio, han llegado a Canarias un total de 1.412 migrantes en patera, un 390% más que en el mismo periodo de 2019, cuando lo hicieron 288 personas. Las llegadas irregulares a Canarias en la pandemia suponen el 55,5% del total y aglutina el 60% del total de los desembarcos de pateras en las costas españolas.

Por otro lado, desde el 14 de marzo hasta el 15 de junio, a costas peninsulares y baleares accedieron durante la alarma un total de 971 migrantes, frente a las 3.164 que lo hicieron en este periodo del año pasado, lo que supone un 70% menos.

Por mar hacia Ceuta apenas han llegado dos personas durante este periodo (61 en 2019), y a Melilla cinco (94 en 2019), de acuerdo a los datos oficiales del Ministerio del Interior recopilados por Europa Press.

Respecto a la ruta terrestre, del 16 de marzo hasta el 12 de junio se han producido 161 llegadas irregulares a Ceuta y Melilla, lo que supone un descenso del 90% respecto a 2019. En ese mismo periodo del año pasado, se contabilizaron 1.451 llegadas de personas migrantes por ambas rutas terrestres.

Reducción del 32% en lo que va de año

Según los datos de Interior, en el acumulado del año las entradas irregulares han bajado un 31,6% respecto al año pasado. Del 1 de enero hasta el 15 de junio, han accedido a España irregularmente 7.744 personas, frente a las 11.316 que lo hicieron durante el mismo periodo del año pasado.

En patera han llegado a costas españolas 6.466 migrantes, un 26% menos de las que lo hicieron desde el 1 de enero hasta el 15 de junio de 2019 (8.741). Concretamente, la vía marítima hacia Canarias se ha incrementado en 2020 un 567,2%, al haber llegado a las islas 2.642 personas en lo que va de año, frente a las 396 de 2019. Por la vía terrestre, han entrado irregularmente 1.278 personas hasta el 12 de junio, un 50,4% menos que en 2019.

De acuerdo a la base de datos de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), al menos 51 personas han perdido la vida en el mar Mediterráneo intentando alcanzar costas españolas en lo que va de año. Por otro lado, al menos otras 89 han desaparecido en la ruta Atlántica mientras trataban de llegar a Canarias. Así, según estas cifras de la OIM, al menos 140 personas han fallecido en el mar en su ruta hacia España.