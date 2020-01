Más de 60.700 mujeres y niños están bajo protección por violencia de género

Los casos con seguimiento y protección activa registrados en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) son 60.755, según datos del Ministerio de Igualdad a día 30 de noviembre de 2019. De ellos, 406 están considerados como de “riesgo alto”.

El Gobierno ha comunicado estos datos en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por la diputada del PP Macarena Montesinos, en la que pedía información sobre la cifra de mujeres y niños que están en el seguimiento de este programa. Los datos, recogidos por Europa Press, han sido recopilados por el Ejecutivo en funciones, antes de la investidura y de la coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Desde el departamento que ahora lidera la ministra Irene Montero, se explica que las cifras no contabilizan las posibles altas y bajas de los últimos dos meses y que no se incluye en este registro a País Vasco y Cataluña, comunidades autónomas que no están integradas en el sistema VioGén.

Más de 4.000 efectivos

La misma diputada ha preguntado al Ejecutivo por el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asignados a unidades de protección de víctimas de violencia de género. En total, son 1.922 los agentes designados a combatir esta lacra.

El Gobierno precisa que a fecha de 31 de octubre de 2019, la Policía Nacional tenía 476 efectivos para la protección de víctimas de violencia machista y 793 para la investigación de casos. Por su parte, la Guardia Civil contaba el año pasado con 632 agentes en sus unidades relacionadas con esta materia.

A esta cifra habría que añadirle, por otra parte, los efectivos de otros cuerpos, autonómicos y locales. En este sentido, otra diputada popular, Isabel Borrego, ha reclamado información sobre el número de agentes de la Policía Local que también participa del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, y la evolución de estas cifras desde 2015.

Desde el Ejecutivo han explicado que en 2018 fueron 2.562 los agentes locales implicados en la lucha contra esta lacra. En este sentido, destaca que la cifra ha ido aumentando con respecto a los últimos años. En 2015, señala, eran 1.642 los efectivos destinados a esta lacra.