Más de la mitad de los españoles defiende la vacunación obligatoria

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images Colas para la vacunación contra el covid en Barcelona, en diciembre de 2021.

El 54,1% de la población española está a favor de que la vacuna frente al covid se haga obligatoria ante la aparición de nuevas variantes, como ómicron, según los datos que arroja la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada este miércoles.

Con el título Efectos y consecuencias del coronavirus (VI), el estudio muestra que una mayoría de las personas en España defiende esta obligatoriedad, frente al 39,1% de los 2.462 encuestados, que piensan que “no habría que obligar a nadie a vacunarse”.

El respaldo a la vacunación obligatoria asciende si se pide para el personal sanitario o sociosanitario —el 74,4% de los encuestados lo defiende—, mientras que baja considerablemente cuando se pregunta a los participantes si habría que obligar a vacunarse a los niños de 5 a 11 años —sólo el 45,3% lo defiende—.

Entre los entrevistados, una amplísima mayoría dice haberse vacunado ya contra el covid (94,8%), y sólo un 4,9% no lo ha hecho todavía. Cuando se pregunta a estos últimos por sus motivos, un 26,7% dice que no se fía de estas vacunas, un 22% lo achaca al miedo a posibles efectos secundarios, y un 7,5% no cree que sean eficaces.

Tristeza y optimismo a partes iguales

En general, la mayoría de la población se muestra “optimista” (35,6%) o “muy optimista” (13,6%) con respecto al futuro del país, aunque también una buena parte de los españoles reconoce haber sentido miedo a enfermar (casi un 60%) durante la pandemia, un 67% ha sentido inquietud y temor ante el futuro, un 30% ha sentido preocupación por su empleo y un 35% dice haber llorado la pérdida de un familiar, amigo o conocido por el covid.

El estudio también refleja que un porcentaje considerable de las personas se ha sentido “a veces” especialmente tenso o ansioso (54,9%), deprimido (36%), preocupado (62%) y triste (60%). También una buena parte de la población se ha hecho propósitos en los últimos tiempos para mejorar su salud (61,5%), la relación con su familia (54,3%) y su actividad física (53,6%).