Más de mitad de las principales universidades españolas bajan en la clasificación mundial

“Se observa también que las universidades españolas no están logrando atraer académicos extranjeros en las mismas cantidades que otras instituciones alrededor del mundo”, indicó QS en un comunicado.

QS Quacquarelli Symonds informó de los resultados de su estudio, que encabeza el Massachusetts Institute of Technology (MIT) por octavo año consecutivo, seguido de las universidades también estadounidenses de Stanford y Harvard , que repiten en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La tabla de las diez primeras instituciones españolas en el ránking la completan Universitat Autónoma de Barcelona; Universidad Autónoma de Madrid; Universidad Complutense de Madrid (UCM); Universidad de Navarra; Universitat Pompeu Fabra; Universidad Carlos III de Madrid; Universitat Politècnica de Catalunya; IE University y Universidad Politecnica de Valencia, que ocupan diferentes puestos, entre el 188 (Autónoma de Barcelona) y el 336 (Politécnica de Valencia).

Impacto de las investigaciones, entre los parámetros

La clasificación global, que evalúa un total de mil universidades, muestra en cuarto lugar a la británica Oxford, seguida del California Institute of Technology (Caltech); ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology); Cambridge (Reino Unido); UCL (University College London); Imperial College London; University of Chicago, las diez mejor puntuadas.

Al confeccionar el ránking se ha tenido en cuenta la reputación académica; reputación desde el punto de vista de los empleadores; impacto de las investigaciones; la ratio profesor-estudiante; proporción de profesores extranjeros en una institución y la proporción de estudiantes extranjeros en las mismas cantidades que otras instituciones alrededor del mundo.

Ben Sowter, director de la investigación de QS, comenta: “Debido al alto número de hispanohablantes alrededor del mundo y a la percepción de España como un país con una elevada calidad de vida, las universidades españolas seguramente continuarán siendo atractivas para estudiantes de países que comparten el idioma y más allá. Beneficiadas por una mezcla de las políticas y las percepciones, las universidades españolas en el ranking, las universidades españolas han incrementado ligeramente el porcentaje de estudiantes internacionales año tras año, siendo IE University la número 11 más internacional del mundo. Esta es una consecuencia merecida de las estrategias de internacionalización seguidas por las universidades españolas en la última década”.